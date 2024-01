BBB 24: Alane Dias fez o 'treme' do tecnomelody em Prova do Líder; vídeo

Na primeira Prova do Líder do BBB 24, a sister Alane Dias fez a dança do "treme" e viralizou nas redes sociais. A paraense aproveitou para se distrair em meio ao cansaço da dinâmica de resistência e reproduziu o movimento bastante conhecido nas festas de aparelhagem do Pará. A integrante do time pipoca foi a 14ª eliminada da dinâmica, mas antes, aproveitou para reproduzir o "passinho" ao lado do também paraense Marcus Vinícius. Veja!

O trecho da paraense puxando o "treme" chegou a ser compartilhado pela cantora Keila, conhecida por fazer a dança durante os shows, especialmente na Gang do Eletro, grupo que era formado por ela, DJ Waldo Squash e Maderito.

"Alane Dias tremeu e ainda botou o Marcus Vinícius para tremer. Paraense raiz tem que 'puxar um rock doido' na hora mais inusitada possível, tipo uma prova do líder. Bora tremer!", disse.