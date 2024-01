BBB 24: Homem viraliza ao carregar jiboia na mochila durante entrada de Isabelle Nogueira

A entrada da amazonense Isabelle Nogueira no BBB 24 com 60,22% dos votos foi motivo de festa ao redor do estado. Diversos manauaras se reuniram no Largo São Sebastião, na capital, e uma cena chamou a atenção nas redes sociais: um dos torcedores da sister carregava uma jiboia como um animal de estimação em uma mochila que normalmente é usava para transportar cães e gatos.

A cena imediatamente viralizou na web e vários amazonenses se divertiram com o pet em meio à comemoração da entrada da musa de Parintins. "O amazonense mais fraco", escreveu um. "A cobra na maior paz", brincou outro.