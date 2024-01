BBB 24: Alane Dias deixa Prova do Líder após mais de 13h de disputa

A paraense Alane Dias resistiu, mas acabou deixando a Prova do Líder nesta terça-feira, por volta das 13h20. Modelo foi a 14ª a deixar a disputa pela imunidade na primeira prova do reality show. Quatro participantes seguem na disputa pela primeira liderança do programa: Deniziane, o também paraense Marcus Vinicius, Matteus e Maycon.

Depois de longas horas na dinâmica, a atriz apertou o botão e saiu da disputa pela primeira coroa do líder. Alane disse que começou a se sentir mal e desejou boa prova aos outros quatro participantes que seguem.

Nas redes sociais, a torcida da paraense lamentou o ocorrido, mas parabenizou Alane por chegar ao top 5 na corrida pela imunidade. "Ela entregou muito nessa prova! Orgulho demais!", escreveu um.

Na prova, os brothers precisam apertar o botão quando um dos três sinais tocar: de buzina, faróis ou a música da Chevrolet. Quem apertar o botão com a rodada iniciada, antes do sinal tocar, é desclassificado. Com a saída de Vinicius Rodrigues, restam apenas integrantes do time pipoca na disputa.