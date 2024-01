BBB 24: Alane Dias ganha mais de 100 mil seguidores e supera participante do camarote

A paraense Alane Dias, confirmada no grupo pipoca do Big Brother Brasil 24, atingiu a marca de 204 mil seguidores no seu instagram até a manhã deste sábado (6), número maior que um dos seis participantes anunciados no grupo camarote. Após o anuncio dos participantes, o atleta Vinicius Rodrigues que está entre os famosos dessa edição, possuía 30,6 mil seguidores, enquanto que Alana deu a largada já com 58,9 mil.

VEJA MAIS:

Até a manhã deste sábado (6), o velocista natural de Primavera, em São Paulo, ganhou em torno de 32 mil novos seguidores no seu instagram, fechando com 62,7 mil. A paraense que já carrega o título de Rainha das Rainhas, pelo carnaval de Belém, recebeu mais de cem mil novos seguidores nas suas redes e bateu os 204 mil.

Quem é Alane Dias

Nascida em Belém, Alane Dias foi campeã do Rainha das Rainhas do Carnaval Paraense no ano de 2018, pelo Grêmio Literário Português. Com o tema "A Exuberante e Enigmática Charllote", seu reinado ficou lembrado pela coreografia fazendo um giro de 360º com uma das pernas.

Depois do Reinado, Alane ficou conhecida nas redes sociais por sua expressividade. Em 2022, ela participou do programa 'Égua do Chef Experience', do Grupo Liberal. No ano seguinte, a artista publicou um vídeo questionando a coreografia da música "Eu Vou Tomar um Tacacá", que viralizou no Tiktok. Ao todo, a publicação possui mais de 1 milhão de views. Atualmente, Alane reside em São Paulo, cursando faculdade de Teatro.