R70: 'Tenho muita vontade de fazer novela, filmes e contracenar com a Dira Paes'

Pior taxa desde 2016

Dívida do governo sobe em novembro e fica em 73,8% do PIB, diz Banco Central. Setor público registrou déficit primário de R$ 37,2 bi.

Exportações para a Ásia

Brasil ultrapassa pela primeira vez US$ 100 bi exportados à China, que compra minério de ferro, informa Ministério do Comércio Exterior.

Alane Dias, paraense no BBB 24 (J. Bosco)

“Tenho muita vontade de fazer novela, filmes e contracenar com a Dira Paes.”

Alane Dias, bailarina, atriz, influencer e modelo, que representará o Pará no BBB24, ao lado do comissário de voo Marcus Vinicius.



METAS

TRE-PA

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cumpriu as Metas Nacionais estabelecidas em 2023 pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para o Poder Judiciário. Dados obtidos no painel Metas do Poder Judiciário mostram que a corte paraense alcançou 100,20% do grau de cumprimento da Meta 1, que consiste em julgar maior número de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano, e 137,73% da Meta 2, sobre julgar 70% dos processos de conhecimento distribuídos até 31 de dezembro de 2021.

IMPOSTO

ENERGIA SOLAR

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) afirma que o aumento do imposto de importação sobre equipamentos solares, anunciado pelo governo federal nos últimos dias de 2023, coloca em risco os investimentos atuais do setor solar no País e ameaça milhares de empregos verdes criados. As medidas eliminam isenções em equipamentos importados.

PRESSÃO

Segundo a entidade, a decisão do governo federal atende pressões de fabricantes nacionais que querem medidas protecionistas contra importação de painéis solares, mas vai na contramão dos esforços para acelerar a transição energética no Brasil, já que as medidas afetam mais de 85% dos projetos mapeados anteriormente pela Absolar. Esses projetos, de acordo com a associação, totalizam um montante ameaçado de 18 GW de empreendimentos solares, responsáveis por mais de R$ 69 bilhões de investimentos e 540 mil novos empregos verdes.

ALEPA

NILSON CHAVES

Projeto de lei protocolado na Alepa antes do recesso parlamentar declara a obra musical do artista Nilson Chaves como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.

CONTRIBUIÇÃO

A proposta foi apresentada pelo deputado Carlos Bordalo (PT) e ainda deve passar pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça, antes da votação em plenário. Em sua justificativa, Bordalo destaca a grande contribuição de Nilson Chaves para a música popular brasileira.

SEGURANÇA

MINERADORAS

Parceria entre o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública pretende fortalecer a segurança pública em municípios onde as mineradoras estão instaladas. O acordo de cooperação técnica visa aprimorar o planejamento de ações integradas de segurança em diversos municípios situados no entorno de projetos de produção de minérios de alto valor, visados pelo crime organizado.

APOIO

De acordo com o ministro da Justiça em exercício, Ricardo Capelli, a ideia é desenvolver junto às comunidades e autoridades locais mecanismos de defesa contra os eventos criminosos, incentivar o intercâmbio de informações entre as mineradoras e as autoridades municipais, estaduais e federais e simular operações planejadas nos municípios produtores.

QUEDA

DESMATAMENTO

O registro de alertas de desmatamento na Amazônia Legal apresentou significativa redução, alcançando o melhor índice desde 2018, segundo estudo recente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgado ontem. Em contrapartida, o bioma do Cerrado teve um aumento de 43% em 2023, atingindo o seu pico histórico, conforme apontado pelos dados do Deter referentes ao período de janeiro a dezembro.

AMAZÔNIA

No ano anterior, a extensão territorial com alertas na Amazônia Legal totalizou 5.152 km², com dados até 29 de dezembro de 2023. Essa redução expressiva marca uma reversão após anos de crescimento no desmatamento, culminando no recorde de 10.278 km² atingido em 2022. No ano passado, somente o Pará liderou em 53% os índices de queda em alertas de desmatamento na Amazônia. O Estado reduziu em 1.009 km² os alertas entre agosto e dezembro de 2023, segundo o Inpe.

Em Poucas Linhas

► Quem foi convidado para o ato convocado pelo presidente Lula para marcar um ano do 8 de janeiro, em Brasília, precisou confirmar presença até ontem junto ao cerimonial da presidência do Senado ou com a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência. O governador do Pará, Helder Barbalho, é uma das autoridades confirmadas no evento em Brasília.O ato começa às 15h, no Salão Negro do Congresso Nacional, com segurança reforçada e o desdém de governadores e parlamentares da oposição.

► Sem uma área de lazer específica, crianças e jovens jogam futebol e praticam outras atividades toda tarde e no início de noite nos calçadões em frente aos prédios dos Correios e da Anatel, no bairro do Telégrafo. Com uma extensa área ociosa no entorno de suas sedes, esses órgãos federais poderiam criar a qualquer oportunidade de lazer a esses jovens moradores do bairro, no perímetro do quarteirão na Senador Lemos com confluência das travessas Coronel Luís Bentes e Rosa Moreira e rua Frederico Scheneippe.

► O coletivo ParáCiclo realiza, neste sábado, no bairro de Águas Lindas, a Bicicletada da Campanha Perifa na Pista, para engajar os ciclistas em causas sociais. Segundo Ruth Costa, coordenadora do coletivo e moradora do bairro, a campanha movimenta a comunidade local nos debates sobre a valorização dos deslocamentos sobre duas rodas na Grande Belém.

► A recondução de Ednaldo Rodrigues à presidência da CBF, definida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, causou alvoroço no futebol brasileiro e mostra o quanto não há convicção nas decisões. O técnico da Seleção, Fernando Diniz, foi demitido após o cargo tampão de apenas seis meses. Dorival Jr. é o nome preferido por Ednaldo Rodrigues, que levou um drible daqueles de Carlo Ancelotti, que preferiu o Real Madrid. Nos bastidores dizem que a insegurança jurídica de Ednaldo como presidente da CBF gera um pé atrás do atual treinador do São Paulo, Dorival Jr., que foi campeão da Copa do Brasil de 2023.