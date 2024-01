Dupla paraense promete agitar BBB 24: saiba o que esperar de Alane Dias e Marcus Vinicius no reality

Esse ano o Pará vai ser representando em dose dupla no Big Brother Brasil 2024. Na noite de sexta-feira, 5, foram anunciados os nomes dos participantes do reality show que estreia na próximo dia 8 de janeiro, e, para a surpresa de muitos, os paraenses Alane Dias, de 24 anos, e Marcus Vinicius, de 30, estavam entre os integrantes revelados para compor o Grupo Pipoca. Ambos são natural de Belém, e estão dispostos a levar para a casa mais vigiada do país o que há de melhor no Estado no quesito carisma e entretenimento.

O diretor de teatro Tiago Pinho, que chegou a dirigir Alane nos palcos, conversou com o Grupo Liberal e afirmou que a jovem, que trabalha como modelo e bailaria, além de ter ganhado o Rainha das Rainhas 2018 pelo Grêmio Literário e Recreativo Português, é uma “artista formidável” e que irá se divertir bastante nas festas do programa. “Sempre foi a última a sair dos lugares, sempre aquela de dançou até o final. Vai dançar todas e conquistar o Brasil”, acrescentou.

Em sua apresentação que foi ar na programação da Globo, Alane apresentou-se como uma pessoa “empática, extrovertida e livre”. Questionado sobre como a atriz vai se comportar no confinamento, Tiago declarou que Dias é puro coração e deve basear suas atitudes e opiniões pelo lado emocional. “Ela também é bastante observadora e inteligente. Acho uma mistura excelente para o programa”, complementou.

Alane sempre morou com a mãe, a quem tem como melhor amiga e maior incentivadora. A modelo participa de concursos de dança desde a infância, e, aos 18 anos, ganhou o título do Rainha das Rainhas, tornando-se conhecida em Belém.

No início de 2023, a paraense decidiu mudar-se para São Paulo para cursar Teatro e ir em busca do sonho de ser atriz. Desde então, ela intensificou as produções de conteúdos sobre o Estado, inclusive, trazendo curiosidades da região aos seus seguidores.

Segundo Pinho, a ex-aluna vai conquistar o público pela simplicidade e carisma. “Fora que ela leva a cultura do Pará nas redes. Divulga conteúdo paraense nas redes sociais, ama música paraense, dança brega como ninguém”, declarou o diretor de teatro.

Alane já tem planos para o prêmio milionário. Com o dinheiro, ela quer “pagar as dívidas, comprar uma casa para a mãe e ter visibilidade”.

Além de Dias, Marcus Vinicius também entra na competição representando o Estado. O comissário de voo já cursou parte de uma graduação em Terapia Ocupacional, da qual desistiu após um intercâmbio de dois anos nos Estados Unidos. Quando voltou ao Brasil, passou a dar aulas particulares de inglês e, por indicação de uma aluna, fez uma especialização na área de aviação. Há cinco anos, o paraense mudou-se para a cidade de Guarulhos, em São Paulo, para trabalhar em uma companhia aérea e também formou-se em Marketing.

Criando pela mãe e avó, Marcus Vinicius precisou trabalhar para conseguir melhorar de vida e já foi vendedor de empadinhas. Entre os seus passatempos estão a atuação e o canto. O comissário também foi aluno de Tiago Pinho e atuou nas peças Tieta, Os Miseráveis e o Auto da Compadecida.

“Ele foi bastante exigente no seu trabalho e no que entregaria para o público. Creio que pelo ótimo condicionamento físico e foco ele se sairá super bem nas provas. Fora que é um cara super culto, viajado e que vai saber mostrar conhecimento também”, disse o diretor sobre o participante do Time Pipoca.

Nas festas, Tiago garantiu que Marcus Vinicius vai se entregar bastante na pista de dança, considerando-o como aquele que receberá o título de “inimigo do fim”. “Ele ama o nosso Estado. Vai saber cantar nossos bregas, nosso carimbó e representar a nossa cultura com muito afinco”, acrescentou.

Pinho ressaltou que Marcus tem dois pontos muito fortes: a simpatia e a determinação. Segundo o diretor de teatro, essas duas características estarão muito presentes no jogo do comissário de voo. “Pelo que conheço, ele vai estudar o cenário, entender os jogadores, porém, entregando simpatia, carinho e se jogando muito nas festas”, complementou.

Saiba quem são os outros participantes do BBB 24

Além de Alane e Marcus Vinicius, mais 16 participantes escolhidos pela produção do reality show foram apresentados. Entre os nomes do Time Camarote, formado por celebridades, destacam-se o MC Bin Laden, de 30; a modelo Yasmin Brunet, de 35; a cantora Wanessa Camargo, de 41; a tik toker Vanessa Lopes, de 22; o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, de 29; e o cantor e produtor Rodriguinho, de 45.

Já das Pipocas, foram anunciados a trancista Leidy Elin, de 26, natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro; o cozinheiro Maycon, de 35, de Tijucas, Santa Catarina; o músico Lucas Pizane, de 22, de Itaparica, na Bahia; a fisioterapeuta Deniziane, de 29, moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais; a vendedora Beatriz, de 23, de São Paulo; a assistente social Giovanna, de 24, de Maceió; o estudante de Engenharia Agrícola, Matteus, de 27, de Gaúcho de Alegrete; o ex-atleta de Nizam, de 32, de São Paulo; a confeiteira Fernanda, de 32, de Niterói; e o carioca Lucas Luigi, de 28.

A dinâmica para a entrada dos participantes não param por aí. No domingo, 7, durante a exibição do Fantástico, serão apresentados ao público mais sete homens e sete mulheres, onde os telespectadores precisarão escolher um de cada para compor o elenco do reality show.

No dia da estreia, na segunda-feira, 8, os 18 participantes terão que escolher por meio de votação mais três homens e três mulheres. Ao ser decidido quais integrantes entraram, fecha-se o número de confinamentos, somando-se 26 ao todo.