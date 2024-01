Festival 'confirma' a participação do cantor Rodriguinho no BBB 24 após cancelamento de show

O Festival Adelba Salvador cancelou nesta sexta-feira (5) a apresentação do cantor Rodriguinho, justificando que ele estaria confirmado no Big Brother Brasil 24. A informação foi divulgada pelo próprio festival em comunicado oficial.

"Informamos que o artista Rodriguinho não poderá se apresentar na lavagem devido à confirmação de sua participação do BBB 24", disse o comunicado. O festival, que acontece no dia 28 de janeiro, informou que o grupo Revelação irá substituir o cantor.

Perfil oficial do Festival Adelba excluiu a publicação minutos depois da repercussão. (Instagram/@adelbasalvador)

A notícia do cancelamento do show de Rodriguinho aumentou os rumores de que o cantor realmente participará do BBB 24. O artista é um dos nomes mais cotados para a edição deste ano do reality show e está em várias listas do camarote do BBB. Além dele, outro nome muito especulado é o de seu filho, o cantor Gaab.

Recentemente, Boninho, diretor do BBB, deixou escapar que a equipe está cogitando a participação de uma dupla familiar na próxima edição do programa. Rodriguinho e Gaab, pai e filho famosos, já estão na lista de cotados mais comentados.

Rodriguinho iniciou a carreira nos anos 1990 como vocalista do grupo de pagode Os Travessos e seu filho também ingressou na música. O jovem cantor já acumula milhões de seguidores nas redes sociais e possui sucessos como "Cuidado" e "Tem Café". Atualmente, ele faz parte de um trio, junto com o pai e o tio, Mr. Dan.

Apesar do deslize publicado pelo perfil oficial do Festival Adelba, a Globo ainda não confirmou a participação do artista no programa. O Big Day, que apresenta os participantes oficiais do BBB, será nesta sexta-feira (5), a partir das 13h25, durante a programação da TV Globo.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)