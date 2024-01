BBB 24: escolha de playlist do paraense Marcos Vinicius divide opiniões nas redes; veja

Os participantes do "BBB 24" anunciados nesta sexta-feira (5) tiveram "lição de casa" durante o período de confinamento. Eles criaram suas playlists com as músicas e cantores favoritos e o resultado foi divulgado nas redes sociais pelo Multishow.

O paraense Marcus Vinicius escolheu para a lista artistas como Beyoncé e Mariah Carey. Entre os artistas favoritos, ele citou Beyoncé, Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Sonza.

Nas redes sociais do canal musical, as escolhas do paraense dividiu opiniões entre os internautas, alguns apoiaram o comissário, enquanto outros, criticaram Marcus Vinicius por não incluir nenhum artista do Pará em sua playlist: “Ama a Anitta, já amei ele” disse um. "Arrasa fã da bey", ressaltou outro referir-se a cantora Beyoncé. “Amo as divas, porém, poderia exaltar algum cantor(a) paraense né?" escreveu outro seguidor. "Cadê Joelma, Manu Batihdão, os cantores de brega... ele é paraense e não ouve Brega?" indagou outro. "Paraense Nutella que não tem um brega na playlist", publicou um internauta.