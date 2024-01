Participantes BBB 24: saiba quem é Vinicius Rodrigues, atleta paralímpico que está no Camarote

E para o time do Camarote, o BBB 24 trouxe atleta paralímpico Vinicius Rodrigues, de 29 anos. Natural de Primavera, distrito de Rosana, em São Paulo (SP), o velocista participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020). Aos 19 anos, sofreu um acidente de trânsito na cidade de Maringá, no Paraná, e teve parte da perna esquerda amputada. Ainda no hospital, recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao atletismo.

Sua primeira competição paralímpica foi em 2015. Quatro anos depois, durante um torneio, quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos da classe T63 para amputados de perna acima do joelho, com o tempo de 11s95. Nas redes sociais, costuma compartilhar a rotina de treinos e competições, além de momentos com a filha, de sete anos.



Vinicius diz que, na infância, era arteiro, daquelas crianças que não param sentadas em sala de aula, e que sempre canalizou a energia no esporte – nessa época fazia judô e não saía de cima da bicicleta. Hoje, quando não está treinando, foca a energia na dança, o que diz ser seu segundo talento.

“Sou resenha demais. Festa é a melhor parte, gosto de comemorar”, explica. Solteiro, nunca namorou. Diz que não se emociona facilmente e que as pessoas levam um tempo para conquistá-lo. “Tenho muito amor para dar, mas namorar nunca foi meu forte”, brinca. Entre amigos, afirma ser considerado um cara “pra frente”, tranquilo e da paz.

O ‘BBB 24’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality estreia dia 8 de janeiro.