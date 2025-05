Lady Gaga fez apenas uma exigência em hotel no Rio; saiba qual foi

Durante sua estadia no Rio de Janeiro para o megashow gratuito em Copacabana, no último sábado (3/5), Lady Gaga surpreendeu com uma exigência simples e afetuosa: segundo fontes do site Metrópoles, a única solicitação da cantora ao hotel onde se hospedou foi que os fãs que a aguardavam na porta fossem tratados com respeito e carinho.

A atitude emocionou admiradores da artista nas redes sociais. Gaga, que reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, tem um histórico de proximidade com seu público brasileiro — e fez questão de manter esse vínculo com um pedido voltado a quem a acompanha há anos.

VEJA MAIS:



Em 2012, Gaga fez exigências inusitadas — de brincadeira

A postura afetuosa e minimalista de Lady Gaga em 2025 contrasta com a passagem da cantora pelo Brasil em 2012, quando se apresentou com a turnê Born This Way Ball. Na época, Gaga viralizou após uma série de exigências inusitadas virem à tona — mas que, mais tarde, foram confirmadas como brincadeiras criadas por sua própria equipe para ironizar rumores exagerados.

Entre os pedidos mais curiosos estavam:

Um manequim com pelos pubianos cor-de-rosa ;

Uma boneca de cabeça para baixo em uma cadeira de rodas;

Uma seleção de cobras vivas e mortas (sem qualquer finalidade real);

Uma bebida específica servida por alguém vestindo um chapéu de policial.

As exigências bizarras nunca foram de fato requisitadas ao staff local — e foram encaradas como uma sátira às listas absurdas atribuídas a estrelas pop. Gaga, conhecida por seu senso de humor e irreverência, usou o episódio para brincar com a imagem de diva excêntrica.