Show de Lady Gaga em Copacabana movimenta redes sociais com memes; confira

O show de Lady Gaga em Copacabana, da noite deste sábado (3), não apenas reuniu uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, o espetáculo movimentou intensamente as redes sociais. No X (antigo Twitter), fãs brasileiros criaram memes, expressaram gratidão e transformaram a noite em um fenômeno de repercussão digital, repleto de referências à cultura pop e ao histórico da cantora com o país.

Para além dos little monsters, o show movimentou muitos brasileiros que acompanharam de casa, ao vivo, o show da cantora pop.

Nas redes sociais, o público pode compartilhar a energia do grande momento. O leque, que marcou o show, também rendeu bons memes na web.

Ao longo da noite, Gaga repetiu diversas vezes o nome do país e citando o tempo que ficou longe do país após seu show cancelado, deixando os fãs em polvorosa.

E ao longo do show, com as especulações sobre quem deve assumir o show do mês de maio em Copacabana, em 2026, muitos fãs acham impossível superar a performance das diva pop.

Até as reações e expressões da cantora renderam memes que foram além do show.

A música que rendeu um Oscar à cantora, Shallow, fez parte da setlist, e foi um dos hits da cantora que fizeram maior sucesso entre os brasileiros. E é claro que os fãs não podiam perder a piada. Rolou até montagem da IA com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no dueto da canção.

O momento em que Lady Gaga leu uma carta também foi uma parte que marcou muito os fãs.