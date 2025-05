Aplicativo de relacionamento gay apresenta instabilidade durante show de Lady Gaga em Copacabana

O aplicativo de relacionamento gay Grindr apresentou instabilidade neste sábado (3), em Copacabana, no Rio de Janeiro, justamente no dia do aguardado show gratuito de Lady Gaga, parte do projeto “Todo Mundo no Rio”. A cantora norte-americana é a atração principal da noite e promete reunir milhões de fãs na orla carioca.

De acordo com relatos de usuários nas redes sociais, o aplicativo começou a falhar por volta da tarde, com mensagens que não carregavam e perfis que não apareciam corretamente. A instabilidade foi atribuída à altíssima concentração de pessoas na região. Situação semelhante foi registrada em 2024, durante o megashow de Madonna no mesmo local.

“O servidor não aguentou”, comentaram usuários no X (antigo Twitter), citando que o sinal de celular e o tráfego de dados também estavam comprometidos devido ao volume de pessoas presentes em Copacabana.

A presença do Grindr na cidade já vinha sendo notada desde a última quinta-feira (1º), quando um avião sobrevoou as praias cariocas com uma faixa promocional da marca. A mensagem “Emergência! Mandem mais ativos” foi uma brincadeira bem-humorada com o público LGBTQIA+ que acompanha a carreira de Lady Gaga.

Lady Gaga, que se apresenta pela segunda vez no Brasil — a primeira foi em 2012 com a “Born This Way Ball Tour” — traz agora sua nova turnê internacional, a “Mayhem Ball Tour”. A apresentação terá cerca de 2h30 de duração e será transmitida ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.