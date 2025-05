Lady Gaga agradece público brasileiro após show histórico em Copacabana: 'Nunca vou esquecer'

Na manhã deste domingo (4), a cantora Lady Gaga usou as redes sociais para agradecer novamente ao público brasileiro pelo show histórico em Copacabana, realizado na noite de sábado (3). No Instagram, a artista pop celebrou o momento marcante no Rio de Janeiro, exaltando os fãs brasileiros e reconhecendo a importância do evento em sua carreira.

Gaga elogia fãs brasileiros: "Jamais vou esquecer"

“Nada poderia me preparar para o sentimento que tive durante o show de ontem à noite”, escreveu Lady Gaga. A cantora descreveu a emoção arrebatadora que sentiu no palco e destacou a alegria de cantar para os brasileiros. “O orgulho e alegria absolutos que senti cantando para o povo do Brasil”, declarou.

Segundo Gaga, foi logo nas primeiras músicas que ela percebeu a dimensão do evento. “A visão da multidão durante as minhas canções de abertura tirou-me o fôlego”, afirmou.



Energia do público impressiona Lady Gaga

Em sua publicação, Lady Gaga demonstrou profunda admiração pelos brasileiros. “Seu coração brilha tanto, sua cultura é tão vibrante e especial”, elogiou. Ela também reforçou sua gratidão pela recepção calorosa: “Espero que saiba o quanto estou grata por ter compartilhado esse momento histórico com você.”

Recorde de público feminino: 2,5 milhões de pessoas

O show em Copacabana entrou para a história como o maior já feito por uma artista feminina. “Estima-se que 2,5 milhões de pessoas vieram me ver cantar, a maior multidão para qualquer mulher na história”, celebrou a cantora pop.





Mensagem de inspiração aos fãs

Aproveitando a visibilidade do momento, Gaga compartilhou uma mensagem motivacional com seus seguidores. “Se perderes o teu caminho, podes encontrar o teu caminho de volta se acreditares em ti mesmo e trabalhares duro”, aconselhou.

Ela também falou sobre o poder da dedicação:

“Você pode se dar dignidade ensaiando sua paixão e sua arte, levando-se a novas alturas – você pode se levantar mesmo que isso demore algum tempo.”

