BBB 24: Yasmin Brunet chama Wanessa Camargo de mãe e cantora rebate

Yasmin Brunet, integrante do grupo Camarote do BBB 24, resolveu fazer uma brincadeira parental, na madrugada desta terça-feira, 9, com a cantora Wanessa Camargo. A modelo chamou a cantora de "mãe". Wanessa rebateu rapidamente.

Segundo Wanessa, “Só cinco anos a menos do que eu e me chamando de mãe”, respondeu a cantora. Internautas repercutiram a resposta de Camargo. “Parece que alguém tem medo de envelhecer”, internautas comentaram na rede social X, antiga Twitter