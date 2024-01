Luiza aconselha Yasmin Brunet a 'balançar a rabeta' e fazer topless no BBB: 'peito lindo'; vídeo

A topmodel brasileira Luiza Brunet deu alguns conselhos para a filha Yasmin Brunet sobre o que fazer dentro do programa BBB 24. Além da "inteligência emocional" para não "perder o equilíbrio", Luiza sugeriu que a filha deve curtir os momentos dentro da casa à vontade. "Eu, tipo, danço nas festas, uso biquíni, faço tudo?", perguntou a sister. "Seu corpo é maravilhoso, mostra o corpo que você tem, faz academia lá. Cozinha, usa sua inteligência para você fazer boas discussões. Escolhe um grupo legal, mas tem que articular com todo mundo, balançar a “rabeta”", respondeu a mãe.

VEJA MAIS

As duas falaram por chamada de vídeo e Yasmin publicou em suas redes sociais trechos da conversa. Na gravação, ela revela para a mãe que irá para o programa e pede alguns conselhos. A modelo foi confirmada no camarote do BBB 24.

"Você falou pra eu fazer topless?", questionou Yasmin. "Claro que pode. Você se permite tudo", respondeu Luíza Brunet. "Você tem um peito lindo, jovem. Corpão. Por que não? Você é uma mulher que tem muitas experiências desde muito pequena. As suas próprias experiências são estimuladoras para quem está aqui", declarou.

Em seu instagram, Luiza Brunet escreveu que "não importa o que vá usar, estar nua ou vestida. O importante é ter características admiráveis , ser autêntica e de verdade".