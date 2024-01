Yasmin Brunet deixa pistas de que estará no 'BBB 24' e agita web

Cotada para entrar nesta edição do Big Brother Brasil, Yasmin Brunet movimentou as redes sociais na última segunda-feira (1º), ao publicar um Tweet, em um perfil no X, antigo Twitter, dando supostas pistas de que estaria se preparando para entrar no reality show.

Na tentativa de tentar expressar como se sentia no primeiro dia do ano, ela escreveu: "Amei passar meu Ano-Novo deitada". A mensagem, porém, foi deletada minutos depois, mostrando que a modelo teria escrito mais do que deveria. Yasmin também teria usado um aplicativo para excluir postagens antigas.

Tweet publicado por Yasmin Brunet, e, apagado logo em seguida (Reprodução/ Redes sociais "X")

A lista oficial com os perfis dos participantes do BBB 24 será divulgado na sexta-feira (5) ao longo da programação da TV Globo, como informou a direção do reality show.