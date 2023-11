BBB 24: Confira a suposta lista de participantes do grupo camarote para a 24° edição

Cada vez mais próximo da estreia, marcada para 8 de janeiro, a 24° edição do Big Brother Brasil já é especulada pelos internautas e fãs do reality show. Segundo o diretor do programa, Boninho, a nova temporada promete novos grupos de participantes, dinâmicas e regras para voto.

Na web, alguns nomes já são cotados para a lista do grupo ‘Camarote’, que reúne celebridades convidadas pela produção, mesmo não tendo sido oficialmente confirmada pela Rede Globo; veja quem são os possíveis integrantes do BBB 24.

VEJA MAIS

Os principais nomes citados como possíveis participantes da nova edição são Gabi Melim, Kefera, Chico Moedas, Urias, Yasmin Brunet, Mariana Goldfarb e MC Kevinho que supostamente participariam do grupo de celebridades.

Gabi Melim

Gabi Melim, 29, é influenciadora, cantora e integra a banda ‘Melim’, composta com os irmãos Rodrigo Melim e Diogo Melim. A artista é ex-cunhada da ex-sister Boca Rosa, do BBB 20 e começou a ser especulada após o hiato da banda.

Kéfera

Kéfera, 30, é um nome que sempre surge entre os cotados do BBB 24 e até agora a famosa ainda não apareceu no reality show de Boninho. A influenciadora é uma das youtubers mais famosas do país e começou a ser especulada no final de setembro, quando anunciou seu retorno à plataforma de vídeos depois de uma pausa de três anos.

Segundo a teoria dos internautas, a estratégia seria voltar a ter visibilidade nas redes e reaproximar os fãs para a participação no programa.

Chico Moedas

O influencer Chico Veiga, 27, conhecido como Chico Moedas devido ao investimento em Bitcoin, foi um dos nomes que mais se destacaram no último ano e pode ser um dos participantes do BBB 24, segundo apuração de Thiago Sodré, colunista do Correio Braziliense.

Antes conhecido apenas como um dos amigos do streamer Casimiro, o influenciador ficou conhecido em todo o país depois do relacionamento polêmico com a cantora Luísa Sonza, em julho, e da música gravada pela artista dedicada à ele.

Urias

Se destacando na indústria musical, festivais e na mídia, a cantora Urias, 29, pode ser uma das sisters do reality show. Nas redes sociais, os fãs e internautas apostam no confinamento da artista para a próxima edição.

Tierry

Tierry, 34, cantor de sertanejo e ex-namorado da ex-BBB Gabi Martins, pode ser um dos participantes do grupo camarote após rumores de negociações com a Rede Globo para o confinamento no reality show.

Yasmin Brunet

Em destaque, a modelo e filha de Luiza Brunet, Yasmin Brunet, 35, é uma das mais cotadas para integrar o grupo camarote.

Mariana Goldfarb

Influencer, modelo e nutricionista Mariana Goldfarb, 33, também é uma das participantes cotadas para o reality show após chamar atenção em abril de 2023, quando anunciou separação do ator Cauã Reymond.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)