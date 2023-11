Gustavo, o caubói do 'BBB 23', começa romance com cirurgiã-dentista

Parece que a fila andou para o caubói do "BBB 23". Gustavo Benedeti engatou um romance com cirurgiã-dentista Ana Paula. Quando participou do reality, o empresário teve um relacionamento com a atleta Key Alves. Fora da casa, os dois chegaram manter o namoro, mas Gustavo decidiu pelo fim em abril do mesmo ano.

Através de uma série de stories em seu Instagram, caubói mostrou os dois dentro do carro enquanto a moça está passando maquiagem. O empresário chega a brincar freando o veículo para ela borrar o batom. Depois, ele publicou uma imagem de mãos dadas com a dentista num aeroporto. O casal está aproveitando o feriado em Salvador, na Bahia. A dentista é discreta, mantendo suas redes sociais privadas.