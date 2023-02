Festa do líder no BBB 23: participantes curtem noite ao som de sertanejo e modão

Nesta quarta-feira (8), o agito da festa do líder Gustavo, no Big Brother Brasil 23, ficou por conta do sertanejo. A programação iniciou ao som de modões, como Chitãozinho & Xororó, Zé Ramalho, Daniel, Leonardo, entre outros. Os 19 participantes ficaram felizes com os principais sucessos das últimas decadas.

No gramado, a produção elaborou um ambiente de fazenda, com churrasco, arroz doces, comida caseira, cerca e trator. Além de um mural de fotos, há um simulador de carro para que os confinados se divirtam.

O líder Gustavo ainda ganhou um bolo de aniversário para celebrar a data.

A programação pode ser acompanhada pela TV Globo e pela Globoplay.