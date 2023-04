Gustavo, ex-BBB 23, curte publicação que dá alfinetada em Key Alves

A novela do término do namoro de Key Alves e Gustavo Benedetti, ex-participante do BBB 23, continua movimentando as redes sociais. Na madrugada deste domingo, 9, o nome do casal voltou a circular em postagens em razão de uma curtida de Gustavo em uma publicação no Twitter que dá uma alfinetada na jogadora de vôlei.

Uma internauta, fã de Gustavo, escreveu: “Amando o pós dele agora, deixou de ser pano de fundo para ser protagonista da própria história”. O texto foi curtido por Gustavo, o que causou alvoroço.

VEJA MAIS

Outros criticaram Gustavo. “Só largou a menina porque ela estava queimada aqui fora. Papel ridículo isso”, publicou um telespectador do BBB 23. “O único momento que a gente vê o cara aparecendo na ‘mídia’ é para falarem sobre o término do namoro com a Key. Ela tá dando uma carreira para ele”, escreveu ainda outro internauta.

O término do relacionamento não foi amigável. Key Alves chegou a afirmar em suas redes sociais que não será amiga de Gustavo, pois o fim do romance não foi consensual.