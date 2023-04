Key Alves e Gustavo do BBB 23 terminam namoro; saiba o motivo

Um dos casais mais falados do BBB 23, Key Alves e Gustavo Benedeti, o Cowboy, não estão mais juntos. O romance acabou. Gustavo anunciou o término nas redes sociais nesta terça-feira, 4.

“Turma, vim aqui contar pra vocês que eu e a Key não estamos mais juntos. Não queria que soubessem por outras pessoas, mas infelizmente isso acabou acontecendo. Nós vivemos algo bem legal e verdadeiro mesmo na casa. Aqui fora, a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber as diferenças”, publicou Gustavo nos stories do Instagram.

O ex-BBB disse ainda que Key era “incrível”. “Quero a felicidade dela e a minha também. Agradeço de coração todas as pessoas que torceram por nós, e espero que continuem torcendo, mas não mais como um casal. Obrigado a todos e espero a compreensão dos fãs”, concluiu Gustavo.

Key Alves, na segunda-feira (3), fez posts misteriosos, que aguçaram a curiosidade dos fãs. A jogadora de vôlei postou uma foto com os dizeres: “Eu e Deus”. Em seguida, publicou uma foto em que parece estar chorando ou ter chorado há pouco tempo.

Na internet, os seguidores especularam que as postagens teriam a ver com o relacionamento com Gustavo.

Relembre relacionamento

No BBB 23, Key Alves e Gustavo ficaram próximos desde o primeiro dia, entre sorrisos e brincadeiras. O primeiro beijo entre os dois ocorreu logo na primeira festa. Desde então a dupla chamou a atenção dos telespectadores, tanto pelas movimentações e decisões em conjunto no jogo quanto por momentos picantes.

Em razão da dinâmica de duplas, estabelecida no início do programa, Key e Gustavo entraram acorrentados e foram se aproximando cada vez mais, principalmente por conta da "química" entre eles, que foi apontada pelo público de cara. O primeiro beijo chamou a atenção dos outros brothers, por ter sido um beijo longo e "de cinema", além de ser o primeiro da edição do game.

Ao longo do relacionamento, muito momentos "calientes" foram protagonizados pelos dois. Até que, no sexto paredão, o Cowboy foi eliminado, provocando prantos de Key, que agarou-se a cueca do parceiro, em uma cena icônica da edição. Na semana seguinte, foi a vez de Key ser eliminada pelo público. Ela viajou logo em seguida para o México, onde participou reality show "La Casa de Los Famosos".

Após a participação da atleta no programa mexicano, o reecontro do casal na TV Globo ocorreu no Domingão do Huck. Sem embaraço com as câmeras e com a plateia, Key e Gustavo asseguraram que o relacionamento seguia em frente. Key Alvez chegou a dizer em uma entrevista ao Gshow que Luciano Huck seria padrinho do casamento.