BBB 23: Key Alves diz qual posição fez sexo com Gustavo e entrega planos de casamento

Oitava eliminada do BBB 23, Key Alves participou do Bate Papo BBB logo após o programa, como acontece com os participantes que deixam a casa. Na ocasião, a jogadora de vôlei, que teve um affair com o fazendeiro Gustavo no reality, confirmou que fez sexo com o “cowboy” - ele havia negado -, revelou qual posição e ainda entregou planos de casamento.

Confira:

A atleta assistiu à cena dos dois embaixo e do edredom e ficou envergonhada: "Pode mudar já", brincou.

"Como é que foi... Por que não teve movimento, foi tão minimalista", indagou a apresentadora Vivian: "A gente quer saber o que rolou".

Sem papas na língua, Key revelou: "Então... foi de lado! Meu pai deve ter ficado louco".

A ex-sister ainda falou dos planos de casamento com o affair. "Meu sonho é casar, ter uma pessoa que fique comigo para sempre. Tenho certeza que vai acontecer um casamento 'babadeiro'. Vai ter o Gshow, vai ter vocês. Aqui no rio que eu quero", disse.