Key pede para Gustavo Cowboy ‘se masturbar’ e leva sermão da produção do BBB 23

A sister Key Alves levou um “puxão de orelha” da produção do BBB 23 na tarde desta segunda-feira (30), ao mandar Gustavo Cowboy “se masturbar" em tom de brincadeira. As informações são do UOL.

O casal conversava sobre o relacionamento dos dois no reality show, acompanhados de Domitila, Cristian e Paula, quando Key comentou que não está acostumada com homens como Gustavo.

"Você pode ficar com homens até mais bonitos, mas como eu, você não vai encontrar", retrucou o participante, fazendo com que os presentes no quarto aplaudissem a atitude.

Em outro momento, Key diz que Gustavo deveria ir se masturbar e e é repreendida pela produção do reality show. Domitila começa a relembrar que os confinados são proibidos de praticar o ato dentro do programa e, em seguida, a produção chamou a atenção da jogadora de vôlei.