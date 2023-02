BBB 23: 'Você vai dormir comigo', diz Key Alves para brother após eliminação de Gustavo; vídeo

Gustavo foi eliminado da casa do "Big Brother Brasil 23" e, pelo que depender de Key Alves, não tardará para ter um substituto, pelo menos na cama.

Após a Eliminação do brother com quem mantinha um relacionamento na casa, Key começou a conversar com Cezar Black na sala da casa. O papo foi rodeado de mistérios.

Enquanto os dois especulavam sobre um possível Paredão falso que o sertanejo teria sido colocado, a jogadora de vôlei revela querer contar um segredo para o brother:

"Queria te contar uma coisa, mas eu não posso por causa disso aqui", diz a sister, olhando para o microfone. "Queria falar uma parada, mas também não posso", responde Cezar.

"Você vai dormir comigo lá na cama hoje", brinca a sister. "Não vou, não", responde Cezar, aos risos. "Tô zoando", explica a jogadora de vôlei.