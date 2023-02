BBB 23: Gustavo sai em Paredão Relâmpago neste sábado, 25

Gustavo deixa o BBB 23, em Paredão Relâmpago, neste sábado, 25. O brother, que recebeu 71,78% dos votos, foi indicado por MC Guimê, que usou o Poder Supremo adquirido no Big Fone, para trocar alguém mo Paredão. O músico tirou Sapato, indicado pela líder Sarah Aline, e colocou o cowboy.

Fred Nicácio (24,37%), puxado no contra golpe, e Domitila (3,85%), indicada pela casa, também estavam na berlinda

Ao longo das últimas cinco e de apenas membros do grupo Pipoca deixarem o programa, o telespectadores vibraram com a ida de Gustavo ao Paredão. Ele, que faz dupla com Key, é apontado nas redes sociais como “mentiroso”, por não assumir algumas falas e ainda mente sobre determinadas situações dentro do jogo.

Em paralelo a isso, os fãs do Guskey lamentam a saída do brother, já que o casal foi desfeito dentro do BBB 23.



Gustavo e Key entraram acorrentados no programa. Logo nas primeiras horas dentro da casa, eles já apresentavam sinais de flerte. Além da conexão como casal, eles tinham bastante também no jogo, com pensamentos parecidos. Três dias depois, eles deram o primeiro beijo na casa e não se desgrudaram mais.

Gustavo foi duas vezes líder consecutivo.

SEMANA TURBO

Dando seguimento a Semana Turbo, iniciada na última terça-feira, 21, novo paredão será formado.

O Big Fone toca hoje, 25, ao vivo no programa, um minuto após a eliminação. Quem atender será imunizado e indicará alguém ao Paredão.

Amanhã, 25, pela manhã terá a Prova Líder/Anjo. A noite, a partir das 23h10, o Paredão será formado. E na terça-feira, 28, mais um participante será eliminado.