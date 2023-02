BBB 23: Quem atendeu o Big Fone? MC Guimê ganhou o Poder Supremo; entenda

A Semana Turbo do BBB 23 iniciou nesta quinta-feira,23, com o Big Fone, que tocou às 18h30. Quem atendeu foi MC Guimê, que recebeu o Poder Supremo de trocar qualquer pessoa do Paredão, inclusive quem for indicado pelo Líder.

Por volta de 22h30, os participantes vão participar de uma Prova do Líder ao vivo. Em seguida, haverá a formação de um Paredão relâmpago com Eliminação no próximo sábado, dia 25. O cronograma faz parte da semana turbo do BBB 23.

MC Guimê foi o mais rápido dos participantes e atendeu o Big Fone, vencendo a disputa com Cezar Black, que também correu para atender um dos dois telefones colocados pelo Big Boss.