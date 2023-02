BBB 23: dinâmica terá 'semana turbo' a partir de quinta-feira

Nesta semana no BBB 23, o Big Fone irá tocar duas vezes e duas pessoas serão eliminadas até a próxima terça-feira, 28. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo de hoje, 21. De acordo com ele, essa será a Semana Turbo.

A dinâmica começa na quinta-feira, 23, com o Big Fone tocando à tarde. Quem atender ganhará um Poder Supremo, ainda não revelado. No programa ao vivo, ocorre a Prova do Líder, na sequência o Paredão Relâmpago é formado.

No sábado, 25, terá a eliminação ao vivo. O Big Fone tocará novamente, valendo uma imunidade e uma indicação.

Mais uma Prova do Líder será realizada no domingo, 26, assim como uma Prova do Anjo. A formação do Paredão será ao vivo, assim como a Prova Bate-Volta. A eliminação será na terça-feira, 28.