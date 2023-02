BBB 23: Paula Freitas é reconhecida por Lore Improta e se emociona

A paraense Paula Freitas deixou o BBB 23 direto para a Sapucaí, no Rio de Janeiro. A biomédica aproveitou os dias de folia na Carnaval mais badalado do Brasil.

Entre algumas surpresas, Paula ficou chocada ao ser conhecida por famosos. "Ontem, 20, no camarote, a ficha ainda estava caindo quando Lore Improta veio falar comigo e eu falei: ‘Que? Que loucura!’. A minha ficha ainda não caiu por completo, mas estou começando a entender o poder que o Big Brother tem sobre as nossas vidas", disse.

"Ter conhecido Lore Improta, para mim, foi muito louco. Chorei, me emocionei, eu acho ela maravilhosa", contou Paula.

Além dos famosos, a paraense ainda tem bastante contato com os fãs: "O que rola muito são as pessoas querendo conversar demais comigo e eu fico muito feliz. Muito mais que vídeo, muito mais que foto, as pessoas querem conversar, querem saber como eu estou, querem conversar sobre BBB, sobre a vida, e eu me sinto parte da vida delas quando elas têm esse tipo de atitude comigo".

Paula ainda falou de ter encontrado a irmã de Key. "Na minha primeira saída para o Carnaval, encontrei direto com a Keyt. Cara, tomei um susto achando que era a Key! Elas são idênticas!", contou.