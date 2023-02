BBB 23: Paula revela planos profissionais após ser eliminada; confira

Eliminada de terça-feira (14), do BBB 23, a paraense Paula Freitas já tem planos para fora da Casa Mais Vigiada do Brasil. Em entrevista ao “Bate Papo BBB”, a biomédica disse que planeja se tornar influenciadora digital para completar a renda. Paula soma 600 mil seguidores no Instagram.

No programa, Paula ainda contou que o salário de biomédica não arca com os custos de seus planejamentos.

“Eu quero muito fazer dinheiro com a internet, eu preciso disso, porque quando eu me inscrevi no Big Brother, eu falei que só o meu salário do laboratório não tava dando conta de suprir aquilo que eu queria fazer pelo meu pai, minha mãe, meu sobrinho, meu irmão. Então eu preciso fazer dinheiro com a internet”, disse.