BBB 23: outros paraenses tiveram rejeição maior que a de Paula no reality; veja a lista

O índice de rejeição da paraense Paula Freitas, no BBB 23, chocou quem acompanhou o resultado do paredão de terça-feira (14). A biomédica é a quarta eliminada desta edição com 72,5% dos votos em uma berlinda com quatro participantes - o primeiro paredão quádruplo da temporada em exibição.

Mas a rejeição da biomédica de Jacundá não é a maior entre os paraenses que já participaram do Big Brother Brasil. O participante do BBB 20, Hadson Nery, teve 79,71% dos votos, enquanto Diego Sábado, do BBB 18 teve 81,07%. Paula, porém, foi a paraense eliminada em um paredão com mais brothers.

Além disso, Paula Freitas teve uma das participações mais curtas de paraenses na história do BBB. Eliminada na quarta semana, a experiência da moradora de Jacundá no reality só não foi menor que a de Hadybala, eliminado na terceira semana de confinamento.

Índice de eliminação e semana dos paraenses no BBB:

Paula Freitas do BBB 23: eliminada com 72,5% dos votos na quarta semana em um paredão quádruplo;

Hadson Nery, o Hadybala, do BBB 20: eliminado com 79,71% dos votos na terceira semana em um paredão duplo;

Diego Sábado do BBB 18: eliminado com 81,07% dos votos na oitava semana em um paredão triplo;

Kamilla Salgado do BBB 16: eliminada com 68% dos votos na décima semana em um paredão triplo;

Mirla Prado do BBB 9: eliminada com 66% dos votos na sétima semana em um paredão duplo;

Thaís Macêdo do BBB 6: eliminada com 57% dos votos na sexta semana em um paredão duplo.