BBB 23: paraense Paula é eliminada no Paredão com 72,5% dos votos

A paraense Paula Freitas deixou o "Big Brother Brasil 23" no Paredão Quádruplo, desta terça-feira (14). Ela não conseguiu reverter a má impressão deixada após a formação do Paredão, no domingo (12).

A sister de Jacundá, sudeste do Pará, teve uma semana conturbada no programa. Entre escolhas erradas e exposições, Paula precisou lidar com as críticas dos próprios participantes e companheiros de Quarto Deserto.

VEJA MAIS

Além de Paula, estavam no Paredão: Bruno Gaga (23,68%), Amanda (1,75%) e MC Guimê (2,07%).

De acordo com as enquetes na web, a votação começou com grande diferença entre Bruno e Paula, mas com a aproximação do resultado do Paredão, os números ficaram cada vez mais apertados. Guimê e Amanda eram coadjuvantes nessa votação.

Minutos antes de iniciar o programa ao vivo, o quarteto rezou um Pai-Nosso e fez um acordo entre eles de movimentar o jogo.

Ao se despedir, Paula avisou: "Eu não vou chorar, eu não quero chorar. Não quero me despedir". "Só dizer muito obrigada por tudo. Segui meu coração e deu muito errado", acrescentou.