BBB 23: paraense Paula sugere que Jacundá é uma cidade de pessoas violentas; entenda

Continuam repercutindo as falas da paraense Paula Freitas, do BBB 23, na madrugada de segunda-feira (13). Ao descobrir a estratégia utilizada por Cristian, que incluía se aproximar da biomédica para colher informações sobre o jogo, Paula ficou furiosa e fez diversas ameaças ao empresário. A biomédica chegou a dizer que iria “arrancar a cabeça” de Cristian e dar para os cachorros comer. Ela também afirma que só não partiu para a agressão contra o gaúcho porque seria expulsa.

VEJA MAIS

Em um dos pontos do discurso, a moradora do município de Jacundá, na região sudeste do Pará, ironiza, que “no lugar de onde ela veio, as coisas são resolvidas de ‘um jeito bem legal’”, em uma clara referência à sua cidade natal.

“Ele cutucou a parte que eu queria mais esconder aqui dentro. Eu vou arrancar a cabeça dele. Ele não sabe de onde eu vim. Lá de onde eu vim a gente resolve as coisas de ‘um jeito bem legal, bem divertido’. Só que eu estou no BBB, se eu agrido ele, eu saio e ele fica”, ironizou a paraense.

Confira:

Repúdio à fala de Paula

Com as ameaças contra Cristian, a apresentadora Sonia Abrão detonou a paraense e até lembrou do caso Eliza Samúdio. A modelo foi morta pelo jogador de futebol Bruno e seus cúmplices, e foi dada a um cachorro, que teria dilacerado o corpo, segundo relatos.

“Eu quando ouvi fiquei arrepiada gente, não sei se é exagero meu, mas quem cobriu a tragédia que foi o caso do goleiro Bruno, que todo mundo lembra, quando descreveram que partes dos corpo dela [Elisa] teria sido jogado aos cães, é difícil esquecer”, iniciou a comunicadora.

“Uma coisa que ficou mais pesada ainda é quando ela diz que ‘vocês, aqui, não me conhecem, mas lá fora eles sabem como eu sou’. Tipo, do que ela é capaz? De repente, o que ela está falando não seria só força de expressão, mas tem coragem de fazer alguma coisa que seja nesta linha”, finalizou Sonia Abrão, se mostrando indignada com o fato.