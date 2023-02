BBB 23: saiba quem escolheu Paula e quem foi escolhido pela paraense no Jogo da Discórdia

O Jogo da Discórdia de segunda-feira (13) teve mais ânimos exaltados no BBB 23. Na dinâmica da semana, os participantes precisaram escolher um oponente para levar uma “flechada”. Tadeu Schmidt explicou os três tipos de flechas: amarela para quem se esconde, verde para quem quer mandar na casa e vermelha para quem ninguém engole.

A paraense Paula Freitas foi alvo da personal trainer Larissa - pela segunda semana consecutiva - e da jogadora de vôlei Key Alves. Já a biomédica escolheu o empresário Cristian, com quem se envolveu em uma confusão generalizada após a formação do paredão. Veja as escolhas de cada brother aqui.

Paula escolheu a flecha vermelha para Cristian. "Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo, você sabe disso", começou. Chorando, ela disse: "Nunca fiz um pacto com você sobre jogo, você nunca teve nada para me oferecer sobre o jogo (...) Eu confiei em você e não tive essa troca de volta (...) Quero que você vá do céu ao inferno".

Na sequência, foi a vez de Larissa, que deu à biomédica a flecha amarela. "Nosso grupo também confiou nela. Quando ela fala que não falava sobre o jogo com Cristian, ela falava. Acho que o desespero dela ontem foi por ser traída e também por desespero", opinou Larissa. "Ela foi traída e a gente foi traída por ela", completou a personal.

Mais tarde, foi a vez de Key Alves, responsável por indicar Paula ao paredão esta semana. Ela usou a flecha vermelha com a morena. "Achei ridículo da sua parte falar que vai bater nele, agredir ele [Cristian]. Foi um puro VT, que é o que você faz o tempo inteiro", afirmou a atleta, em referência à treta da paraense com Cristian.

