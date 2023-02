BBB 23: Cristian tem estratégia revelada e Paula dispara: ‘Vou arrancar a cabeça dele’; entenda

Clima tenso entre os brothers! Após a formação do quarto paredão do BBB 23, Cristian teve sua estratégia de jogo revelada e atraiu o ranço da maioria dos participantes, inclusive da paraense Paula Freitas, que ameaçou “arrancar a cabeça dele”. Entenda!

Entenda a confusão

Tudo começou ainda durante a votação aberta, quando Sarah voltou atrás no combinado do grupo em ir em Amanda e decidiu votar em Cristian. Na justificativa, a psicóloga disse que o brother traiu o grupo após votar em Fred Nicácio. Após o paredão, ela chamou Ricardo e expôs ao biomédico que o empresário se aproximou de Paula e Bruna apenas para colher informações do Deserto para o Fundo do Mar. Minutos depois, Sarah contou sobre os planos de Cristian à Paula, atraindo a ira da biomédica.

"Eles combinaram lá em cima [no Quarto do Líder], eu descobri essa semana. O Cris falou, não foi um combinado porque ninguém pediu para ele, que ia se aproximar de você e da Bruna para conseguir trazer informações para o grupo", disse Sarah.

Paula riu ao saber do plano do brother e comentou: "Rapaz, é uma novela mexicana esse BBB". "Todas as pessoas que estavam lá não concordaram com a atitude dele", afirmou a psicóloga. "Se eu volto, eu vou arrancar a cabeça dele. E cachorro vai comer a cabeça dele inteira", ameaçou a paraense.

A paraense, então, resolveu revelar a Bruna a confusão em que os nomes das duas estavam envolvidas. A atriz se revoltou, confrontou Cristian e chamou o empresário de "psicopata". "Cristian, você é um psicopata", disse. "Você é um psicopata, nunca mais fala comigo. Você é nojento", completou a integrante do Camarote.

Briga generalizada

Após ter as suas estratégias de jogo reveladas, Cristian precisou lidar com o ranço de quase todos os brothers. Ao ficarem sabendo da confusão, Gustavo, Fred Desimpedidos, Key Alves e Sarah foram tirar satisfação com o rapaz.

"A Amanda está no paredão por sua causa! Você falou para todo mundo lá no quarto que ia votar em outra pessoa", disse Gustavo a Cristian. "E você não falou que a Amanda era fraca?", expôs Cristian. "Eu falei que achava o jogo da Amanda fraco, porque nunca tive a oportunidade de falar com ela. Você que não está sendo homem de assumir que, lá atrás, deu a mão para todo mundo", retrucou Key.

Em seguida, Fred também opinou sobre as atitudes de Cristian, afirmando que, na casa, ninguém mais acredita nele. "Toma vergonha, mano! Ficar falando que beijou uma e a outra não viu? Que quer pegar a outra", disparou o jornalista. Ninguém acredita mais em p*rra nenhuma que você fala aqui. Você é tão traíra que até o jogo de traiu. Não adianta você falar mais nada! Niguém na casa e no Brasil inteiro acredita em uma palavra. Só aceita”, disparou o jornalista.