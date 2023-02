BBB 23: paraense Paula está no paredão; veja parcial da enquete BBB UOL

A paraense Paula Freitas volta a ter o seu destino no Big Brother Brasil 2023 nas mãos do público - a biomédica de Jacundá entrou no reality show através do voto popular, sendo uma das confinadas na Casa de Vidro antes da edição começar. No último domingo (12), Paula foi indicada direto para a berlinda após a escolha de Key Alves, que detinha o Poder Curinga da semana, e enfrenta o seu primeiro paredão junto a Amanda, Bruno e MC Guimê.

O resultado da votação só sai na próxima terça-feira (14), mas, horas depois do paredão ser confirmado, parciais das principais enquetes do BBB 23 já mostram qual direcionamento a quarta berlinda da edição pode seguir. Lembrando que as votações expressas nas enquetes não têm influência direta sobre o resultado do programa da TV Globo.

Enquete BBB UOL: paraense será eliminada no 4º paredão?

Uma das principais enquetes sobre o BBB é organizada pela UOL. A pesquisa do site já chegou a mobilizar milhões de internautas, que, mesmo que o resultado não influencie no jogo, votam na enquete. Nas primeiras horas após o paredão ser formado, por volta de 03h, desta segunda (13), quase 26 mil votos já haviam sido registrados na sondagem.

Na parcial, a paraense Paula Freitas aparece como a mais votada para a eliminação, chegando a 45.55% dos votos, liderando as intenções de eliminação. Na sequência, veio Bruno com 38,89%. No início da pesquisa, o atendente de farmácia chegou a aparecer como o favorito para sair do jogo, mas depois foi superado pela paraense. A decisão deve mesmo ficar entre os dois no primeiro paredão quádruplo da edição.

Veja parcial da Enquete BBB UOL às 03h desta segunda-feira (13)

Amanda: 7,63%

Bruno: 38,89%

MC Guimê: 7,94%

Paula: 45,55%

Apesar disso, nem sempre o resultado da enquete BBB UOL é certeiro. Na votação que deu à paraense Paula o acesso ao BBB 23, por exemplo, na Casa de Vidro, a pesquisa do site indicava que Manoel Vicente e Giovana Leão seriam os escolhidos do público - na prática, o resultado se mostrou completamente diferente, com Paula e Gabriel Fop entrando na casa.

Já no segundo paredão do BBB 23, que eliminou o aliado de Paula da casa, Gabriel Fop, com 53,3%, a enquete da UOL mostrava que Domitila daria adeus ao reality com 48,3%.

Enquete BBB O Liberal discorda da UOL

Outra enquete que está ganhando espaço nas redes sociais é a Enquete BBB O Liberal. Até às 03h desta segunda, a enquete de O Liberal discordava do resultado da enquete da UOL, com Bruno sendo eliminado com 46,89% dos votos contra 43,53% de Paula. Nesse horário, a pesquisa já havia mobilizado 232 votantes.

