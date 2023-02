Quem está no 4º paredão do BBB 23? Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula disputam a preferência do público

A médica Amanda, o atendente de farmácia Bruno, o cantor MC Guimê e a biomédica Paula se enfrentam no quarto paredão do Big Brother Brasil 23. Fred Nicácio foi o mais votada da casa, com onze votos, mas o médico escapou da berlinda na prova bate e volta.

Veja como foi a formação do quarto paredão do BBB 23

Big Fone

Na última quinta-feira (9), foi mais um dia do Big Fone tocar na casa mais vigiada do Brasil. Horas antes de ganhar mais uma Prova do Líder, Gustavo atendeu o aparelho. Ele acabou emparedado e teve que escolher mais um participante para colocar na berlinda. O brother indicou Bruno. Ao vencer a liderança, porém, o fazendeiro livrou a própria cara do paredão.

Anjo

A médica Amanda, então anjo da semana, decidiu imunizar a cantora Aline Wirley, depois de saber que sua dupla de prova, o lutador Cara de Sapato, já estava imune. "Ela já falou algumas vezes que está sozinha aqui dentro, mas quero que ela saiba que não está sozinha", afirmou a loira à ex-Rouge.

Líder

Líder pela segunda semana seguida, o fazendeiro Gustavo teve dúvidas de quem indicar ao paredão, mas, no fim das contas, decidiu mesmo mandar MC Guimê para a berlinda. "É por estratégia do meu jogo. Acho que ele é jogador, quero saber como está a força dele lá fora", justificou.

Poder Curinga

O Poder Curinga, conquistado pela jogadora de volêi Key Alves, deu à paulista o poder de fazer uma indicação direta ao paredão, sem oportunidade de disputar a prova bate e volta. A atleta escolheu a paraense Paula Freitas.

"Teria motivos para colocar a Lari, porque ela me colocou, mas não vou fazer isso. Hoje eu coloco a Paula, por situações que eu vi, presenciei. (...) Nunca falei com ela de jogo, não tenho intimidade com ela. E de todos, ela é uma pessoa que eu não confio", justificou.

Confessionário

Amanda votou em Fred Nicácio;

Ricardo votou em Fred Nicácio;

Bruna Griphao votou em Fred Nicácio;

Aline Wirley votou em Fred Nicácio;

Marvvila votou em Amanda;

Cezar votou em Amanda;

MC Guimê votou em Fred Nicácio;

Key Alves votou em Amanda;

Cristian votou em Fred Nicácio;

Gabriel Santana votou em Amanda;

Fred Nicácio votou em Amanda;

Cara de Sapato votou em Fred Nicácio;

Larissa votou em Fred Nicácio;

Fred votou em Fred Nicácio;

Domitila Barros votou em Cristian;

Sarah Aline votou em Cristian;

Paula votou em Fred Nicácio;

Bruno votou em Fred Nicácio.

Fred Nicácio e Amanda foram os mais votados pela casa com 11 e 5 votos, respectivamente.

Prova bate e volta

A prova bate e volta, disputada entre Amanda, Fred Nicácio e Bruno, foi dividida em três fases: os brothers tinham que encontrar a porta falsa e atravessar para o outro lado. Fred Nicácio venceu a disputa e escapou do quarto paredão.