Amanda é o anjo da semana do BBB23 e leva carro para casa; Sapato está imune

Com prova unindo habilidade, estratégia e agilidade, Amanda é o novo anjo da semana do Big Brother Brasil 23. A sister, que fez dupla com Antônio Cara de Sapato venceu a prova realizada no início da tarde de sábado (11), ficou com a imunidade. A prova exigia que os participantes colocassem o maior número de objetos na caçamba da Chevrolet Midnight, da empresa patrocinadora da disputa.

Enquanto uma pessoa servia de "garra humana" para pegar cada elemento disponível em um espaço no chão, a outra utilizava um controle remoto para movimentar o companheiro através do espaço. Vale destacar que a imunidade só não seria válida para Bruno, que já está no paredão pelo Big Fone. Após sorteio feito por Gustavo, Fred vetou Cristian e Cezar vetou Ricardo. Os restantes dos participantes formaram as duplas.

Diversos confinados pegaram a mesma quantidade de itens, mas Amanda e Cara de Sapato venceram após a contagem dos pontos, que variava de acordo com a importância de cada equipamento. Em seguida, a sister levou a melhor na prova de sorte prevista no final da competição, se tornando anjo e ganhando a Chevrolet Midnight. A médica escolheu o parceiro de jogo Sapato, Bruna e Ricardo para o almoço do anjo. Para o tão temido, castigo do monstro, a médica escolheu Marvvila, que já está na xepa.