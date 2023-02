BBB23: Gustavo diz que mudou sua indicação para o paredão; saiba o indicado do líder

Parece que o Big Brother Brasil 23 terá mais uma reviravolta, isso porque durante uma reunião com os brothers do Quarto Fundo do Mar, o líder da semana diz que alterou o voto por questão de coerência. Agora, Gustavo vai indicar Guimê direto para o paredão, sem oportunidade de fazer a prova bate-volta. "Mudei o voto. Acho que é mais coerente o voto nele do que na Larissa”, explica o Líder.

Gustavo aconselha ainda seu grupo para chegar em um consenso de votar em apenas uma pessoa neste paredão. Logo em seguida, Domitila Barros pergunta quem eles acham que são os confinados “patente alta” do time formado no Quarto Deserto.

VEJA MAIS

“Guimê, Sapato, Paula, Alface...”, opina Cezar. Gabriel Santana discorda: “Alface, não”. “Alface é aquele cara que fica beirando igual a uma cobra”, responde o enfermeiro. “Para mim, é Guimê e Sapato em primeiro lugar, depois Paula. E talvez Aline. Acho que a Aline tem bastante influência ali”, opina o ator. “Aline, pra mim, não faz nada. Ela é um picolé de chuchu”, dispara Cezar.