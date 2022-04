BBB 22: Gustavo foi o mais ágil na disputa e garante liderança da semana

Nesta quinta-feira (14) aconteceu mais uma prova do líder do Big Brother Brasil. Para esta disputa, os participantes tiveram que lidar com o fator tempo, sorte e agilidade para completar o circuito, patrocinado pela Avon. Gustavo levou a melhor e consquistou a liderança da semana.

O apresentador, Tadeu Schmidt, explicou como seria a dinâmica do dia. Os TOP 7 precisaram lançar bolas na área da prova, instalada no gramado do BBB 22. Eles precisaram passar dentro das três obstáculos até acertar a caçapa no fundo da pista. Quem completar a prova no menor tempo é o Líder.

Veja a classificação de cada jogador:

1 – Arthur Aguiar - Tempo: 05:08

2- Douglas Silva - Tempo: +05:10 (prova encerrada)

3- Gustavo - Tempo: 01:50

4- Pedro Scooby - Tempo:+02:10 (prova encerrada)

5- Eliezer - Tempo: Tempo:+02:10 (prova encerrada)

6- Jessilane - Tempo: Tempo: +02:10 (prova encerrada)

7- Paulo André - Tempo:+02:10 (prova encerrada)

Veja como será a dinâmica desta semana no BBB:

Quinta-feira (14):

Prova do Líder

Sexta-feira (15):

Formação do quarto quádruplo