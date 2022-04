Resumo BBB: saudades, festa e novos aliados marcam a noite de quarta-feira (13/04)

A quarta-feira (13/04), primeiro dia após a saída de Natália do BBB 22, foi marcado pelo clima de tensão entre os brothers e a única mulher desta edição a permanecer na casa mais vigiada do Brasil: Jessi. Os principais destaques foram mostrados na edição exibida à noite pela Globo, que também incluíram a formação de novos aliados, muita saudade e festa. Veja o que aconteceu.

Eliezer sente a falta de Natália

Eliezer refletindo após a saída de Natália. (Foto: Gshow)

Mesmo com as brigas do casal dentro do reality, a eliminação de Natália deixou Eliezer solitário na manhã de quarta-feira. Ao acordar, o brother revelou para Douglas Silva que estava com um sentimento de vazio muito grande, comparado à solidão. "Sentimento ruim", disse ele ao colega de confinamento.

Douglas tentou acalentar o brother e revelou que, quando estava no quarto do líder, sempre ficava olhando as fotos dos seus famíliares para tentar se confortar. "Eu fui Líder na primeira semana, depois eu demorei para ser Anjo. Aí a fisionomia da minha família estava sumindo, isso estava me dando uma aflição bizarra. Aquilo estava me consumindo muito", comentou.

Eliezer e Natália viveram um affair na casa e protagonizaram várias cenas ousadas no edredom. Porém, a eliminada já descartou um romance com designer fora da casa e revelou que a "página virou".

Novos aliados na reta final

Eliezer e Jessilane conversando no reality. (Foto: Gshow)

Jessilane e Eliezer, os únicos que não fazem parte do grupo do quarto Grunge, se aliaram após a saída de Natália e estão tentando traçar novas estratégias para evitar a berlinda novamente. "Se a gente é Líder, a gente indica um ao outro, nossa última cartada. Mas se a gente tiver um contragolpe, acho que é melhor puxarmos um ao outro. (...) É a nossa última cartada", disse ela tentando adivinhar como seria a dinâmica da semana. "Acho que é uma boa jogada", concordou Eliezer.

Vale lembrar que ambos já tinham especulado sobre essa possível ação e o próprio Gustavo chegou a falar para os colegas que faria o mesmo caso estive no lugar dos dois.

Jessilane é a menos amada no Queridômetro

Douglas Silva revoltado por Jessilane não levar emoji de coração. (Foto: Gshow)

O queridômetro do dia trouxe um resultado inesperado para Jessilane, a única da casa a não receber todos os emojis de coração. A situação foi tão incômoda que o próprio Douglas Silva se revoltou com os amigos ao ver o feed na sala do BBB 22. "Pô, deram mole hein?! Deram duas 'carinhas' para a Jessi! Eu dei 'coração' para todo mundo. Geral amado, e só a Jessi que não. Duas 'carinhas' e quatro 'corações'. Poxa, deram mole", insistiu ele.

Já Jessilane desabafou com Eliezer sobre a situação, afirmando que deu coração para todos da casa para agradecer o carinho que recebeu durante a eliminação da sua amiga, mas a 'galera' foi lá e colocou uma carinha feliz para ela. "Eu nunca fui a mais amada nessa casa, nem quando eu sou a única mulher", comentou, especulando se Arthur e Paulo André tinham sido os autores dos emojis.

Luan Santana no BBB? Cantor afirma que gostaria de estar em uma edição

Luan Santana na festa Tik Tok do BBB 22. (Crédito: GShow)

A festa do Tik Tok da noite de quarta-feira contou com várias atrações inéditas para os brothers. Logo de cara, Luan Santana apareceu para cantar seus maiores sucessos e declarou que gostaria de participar da próxima edição do reality. "Fico morrendo de vontade de participar da próxima edição. Sei que o Peixola [um dos músicos dele] também. Você aguentaria?", perguntou ele para o companheiro de banda. Gustavo logo respondeu afirmando que o cantor não podia fazer parte do grupo Lollipop. Além das atrações, um telão que simulava a plataforma de vídeos Tik Tok ficou exibindo fotos dos participantes tiradas antes de entrarem no confinamento, o que emocionou todos da casa.

