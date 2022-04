Natália, do BBB 22, fala sobre romance com Eliezer no Mais Você com Ana Maria Braga: 'Não amo'

Na manhã desta quarta-feira (13/04), Natália, a 13ª eliminada do BBB 22, foi a grande convidada para tomar café com a apresentadora Ana Maria Braga no programa 'Mais Você'. Na conversa, a designer de unhas revelou detalhes sobre seu romance com Eliezer, sua briga com Gustavo e sua dificuldade em escutar o próximo. Confira o que rolou.

Eliminada com 83,46% dos votos, Natália revelou que não pretende continuar o romance que iniciou dentro da casa com Eliezer. Ao ser questionada se estava apaixonada, ela respondeu. "Não, lá tudo é muito intenso, é uma visão muito pequena do mundo de fora. E querendo ou não, lá ele era a única pessoa que eu tinha pra ter mais carinho, ter mais acesso, conversar melhor. Então, querendo ou não, eu demonstrava mais isso, mas não tem nada de paixão, paixão é uma palavra muito forte, eu só curtia mesmo, gostava ali, mas não é algo que eu quero trazer pra fora", disse ela, destacando que ama o Eliezer como pessoa, mas como homem para sua vida não. "A gente vai ter uma amizade linda aqui fora, mas amar não, agora a página virou", pontuou.

No programa, ao ser questionada sobre não conseguir ouvir, ela destacou que tem sim momentos que interrompe as pessoas, mas que um diálogo não é só um falar e o outro calar, que às vezes é preciso se impor e discutir sobre o que está sendo conversado. Já sobre sua briga com Gustavo, ela ressaltou que o brother gostava de implicar e que tinha sim senso de coletividade, além de nomear Douglas Silva como a pessoa mais animada da casa, Paulo André como influenciável e Arthur Aguiar como cuidadoso.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)