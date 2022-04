Resumo BBB: DR, estratégias e eliminação marcam a noite de terça-feira (12/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (12/04), um programa cheio de tensão após as consequências do Jogo da Discórdia do BBB 22. O dia também foi marcado por muita DR de casal, novas estratégias e eliminação. Veja o que aconteceu.

VEJA MAIS

Eliezer e Natália têm DR após monstro surpresa

Natália e Eliezer tendo uma DR. (Foto: Gshow)

A noite anterior do Jogo da Discórdia trouxe uma DR para o casal Natália e Eliezer após a sister dar um monstro surpresa para o brother, que é o líder da semana. A consequência do jogo resultou em muita tensão ao longo da terça-feira, com o casal se estranhando e sem conversar um com o outro. Já durante a tarde, os dois resolveram conversar e Natália voltou a justificar sua escolha afirmando que Jessilane estava muito fragilizada emocionalmente para receber o monstro naquele momento, além de saber que Eliezer não perderia seus direitos de líder. "Eu queria que você me entendesse, sabe? Porque não foi na maldade ou querendo te magoar de alguma forma, ou que você passasse por isso. Eu tinha aquela consequência e por eu estar vendo a situação da Jessi o dia todo, ela com o emocional super abalado, e vi que você estava melhor, porque de nós três, o melhor que estava naquele momento, era você", pontuou.

Eliezer rebateu destacando que também estava fragilizado e se sentia um fracassado no programa, pois passou boa parte do tempo na xepa e recebeu o monstro quatro vezes, e tudo isso pesa ainda mais quando Natália resolve lhe dar outro monstro, já que sua affair sabia dos seus sentimentos. A sister tentou interromper a explicação do brother e os dois começaram a se exaltar na conversa. "Você vai deixar eu falar ou vamos parar de conversar?", indagou Eliezer. "Vamos parar então", respondeu Natália se afastando em seguida.

Jessilane e Eliezer traçam estratégia de votação

Mesmo sem o resultado da eliminação revelado, Jessilane e Eliezer resolveram traçar logo suas estratégias de votação dentro do reality caso Natália seja eliminada. Jessilane pontuou que, caso ele ou ela ganhe a liderança, devem indicar um ao outro ao paredão, pois assim os brothers do quarto Grunge irão votar apenas entre sí.

Natália é eliminada com 83,43% dos votos

Natália sendo amparada pelos brothers durante sua eliminação. (Foto: Gshow)

Depois de Tadeu Schmidt conversar com os emparedados e encerrar a votação, o apresentador voltou ao vivo parar anunciar o resultado da eliminação do paredão entre Natália, Gustavo e e Paulo André. Em um discurso emocionante, Tadeu ressaltou que Natália era a intensidade em pessoa e estava presente em todos os momentos mais intensos do BBB 22, seja agindo ou sofrendo as ações. "Nat, nos últimos dias, quando disse que estava sem força. Se tem uma coisa que Natália Deodato jamais vai deixar de ter, é força. Mulherão, determinada, vai atrás do que quer. Sempre tem uma força gigantesca na vida, haveria de faltar aqui no BBB?", destacou ele, anunciando a saída da sister ao fim do seu discurso, com uma porcentagem de 83,43% dos votos.

Quarto grunge celebra a amizade

A saída de Natália deixou o quarto Grunge, composto por Douglas Silva, Gustavo, Arthur Aguiar, Paulo André e Pedro Scooby, animados, com o grupo de amigos pulando na piscina e curtindo a jacuzzi para celebrar a amizade. "Mal ou bem, não importa quem vai sair daqui para frente. A gente se apoiou para chegarmos juntos e nos divertir", disse o surfista. Logo depois, Gustavo falou sobre suas estratégias no jogo e afirmou que se fosse Jessilane ou Eliezer e ganhasse a liderança, iria indicar seu aliado ao paredão. "Obriga a gente a se votar na sexta-feira. Se um deles ganha o Líder e indica um de nós, a gente vai votar no outro". O mesmo plano foi traçado pelos adversários do outro grupo.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)