‘Jogo da Discórdia’: participantes recebem benefícios e vetos no BBB 22; veja

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira (11), dentro do Big Brother Brasil, foi diferente. O apresentador Tadeu Schmidt explicou que a prova seria em etapas. Na primeira, os participantes tiveram que indicar as suas duas prioridades. Já na segunda, os BBBs tiveram que escolher um pergaminho com algumas missões, com bonificações e vetos. A dinâmica ficou assim:

1ª Fase

Gustavo indicou Paulo André e Pedro Scooby como prioridades no jogo;

Natália elencou Jessilane e Eliezer sendo as prioridades no BBB 22;

Paulo André elencou Gustavo e Pedro Scooby sendo as suas prioridades no reality;

Jessilane escolheu Natália e Eliezer sendo as respectivas prioridades no jogo;

Eliezer escolheu a Natália e a Jessilane como suas prioridades no game;

Pedro Scooby escolheu Paulo André e Douglas Silva sendo as suas prioridades na casa;

Douglas Silva elencou Pedro Scooby e Arthur Aguiar como prioridade no jogo;

Arthur elencou Pedro Scooby e Douglas Silva como prioridade no reality.

2ª Fase:

Apagar o recado da família - Douglas Silva decidiu apagar o áudio da família do Pedro Scooby e deu o direito ao Arthur Aguiar o áudio da família do cantor;

Refeição individual com o cardápio preferid' - Gustavo selecionou o Paulo André;

Xepa até a segunda ordem - Jessilane escolheu o Natália;

Acesso proibido à academia – Pedro Scooby selecionou o Douglas Silva;

Monstro até segunda ordem – Natália selecionou Eliezer;

Acesso proibido à piscina e a hidromassagem - Arthur selecionou o Douglas Silva;

Acampamento BBB – Eliezer selecionou a Jessilane;

Dois anos de Globoplay, mais R$ 5 mil - Paulo André selecionou o Pedro Scooby.

