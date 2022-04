BBB 22: Arthur Aguiar levanta possíveis motivos para saída de Lina

Após a última eliminação no BBB 22, muito se especulou sobre a saída de Lina, que foi a 12ª participante que saiu da competição. Arthur Aguiar e Pedro Scooby refletiram sobre quais motivos poderiam ter culminado no fim do jogo da artista.

O ator começou a conversa questionando o que teria acontecido no "Big Brother Brasil 22": "Vejo duas coisas: lá no início, aquela parada lá do início do jogo com a Nat", respondeu Scooby. "Com a Nat?", perguntou Arthur. "Aquilo que eu falei no Jogo da Discórdia e essa parada do DG (votos) que, na real, ela quis englobar todo mundo", disse o atleta. "É, atingiu todo mundo. A mim, você, PA, DG", concordou Aguiar.

O ex-Rebelde ainda disse: "A gente não sabe o que ela falou da minha volta [do Paredão Falso]. Não que isso seja determinante, mas a galera que está torcendo por mim votou para ela sair também". "Pode ser, total", respondeu Pedro.

Anteriormente, o ator já havia falado sobre possibilidade de seu fã clube ter auxiliado na eliminação de Lina. Em conversa na sala, o marido de Maíra Cardi disse: "Tenho certeza que a minha equipe fez mutirão junto com as minhas fãs para votar nela (Lina). Eu não falei 'Fica Eli', mas falei para a galera ajudar o Gustavo ficar", contou ele.

"Foram para cima da Lina, certeza, porque era uma oportunidade de tirar uma pessoa forte", finalizou Arthur.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)