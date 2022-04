Quem saiu do BBB: Linn da Quebrada é eliminada do BBB 22 com 77% dos votos

Quem saiu do BBB? A resposta foi dada por Tadeu Schmidt: Linn da Quebrada foi eliminada do paredão de ontem com 77% dos votos. Eliezer e Gustavo seguiram no jogo.

O discurso do Tadeu

Sem tanta cerimônia, Tadeu Schmidt conduziu o discurso de forma objetiva, enaltecendo a trajetoria da sister no jogo e também na causa. Aliás, nos trocadilhos de palavras, Tadeu brincou com o nome artístico da cantora: Linn da Quebrada que traz a sonoridade de "Linda Quebrada" e também de "Linda que Brada".

Neste último momento, Tadeu exaltou o fato de que Linn bradou no jogo e fez com que os telespectadores fizessem a torcida por ela ou contra ela somente e apenas pelo o que ela fez no jogo. Ela! Sim, Tadeu falou sobre a causa de falar o pronome certo e Linn da Quebrada saiu sendo aplaudida.