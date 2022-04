Eliezer surpreende brothers ao mostrar fotos antes da harmonização facial: 'Não é você'

Eliezer do Carmo ganhou a décima quarta liderança do BBB 22 no último domingo (10) e pode ver fotos da sua família. O momento foi compartilhado com os colegas de confinamento, que ficaram surpresos ao ver alguns registros antigos do designer, em que ele exibe uma aparência bem diferente da atual.

Escolhidas para acompanhar Eliezer no vip do líder, Natália e Jessi foram as primeiras a apontarem as mudanças no Brother. "Nossa, Eli, você sem barba é muito diferente", comentou a professora. "Muito! Olha essa [foto] aqui", completou Natália.

Na sala da casa, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby acompanharam a exibição das fotos escolhidas pela produção por meio da câmera instalada no Quarto do Líder. Enquanto ele identificava os familiares um a um (pai, mãe, avó, ...), os brothers perguntaram quem era o rapaz que aparecia ao lado deles: "E o do lado?", questionaram. "Esse sou eu", respondeu Eli, deixando os cinco impressionados.

Eli entrando no quarto do líder e mostrando as fotos pra galera 🥲❤️ o que vocês acharam da foto principal do nosso #Elíder? #BBB22 | #TeamEli | 🎥 TV Globo pic.twitter.com/gOMiQc3vOb — Eliezer 🐷 (@eliezer) April 11, 2022

Ainda no início do reality, Eli contou que havia passado por vários procedimentos estéticos antes de entrar no BBB. O brother admitiu ter investido cerca de R$ 14 mil com harmonização facial. "Lá custa mil reais cada ml do líquido. Na minha cara tem 13 ou 14 mil. Eu ia entrar pior ainda. Sempre tive o queixo pra frente por conta da minha mordida cruzada, mas sempre achei meu rosto muito fino, principalmente em foto", contou sobre as mudanças.

(*Beatriz Reis, estagiária sob supervisão da editora de web Ádna Figueira)