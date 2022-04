BBB 22: Natália Deodato é eliminada com 84,43% dos votos

A modelo e designer de unhas Natália Deodato, 22 anos, até que tentou continuar no Big Brother Brasil, mas foi a 13ª eliminada, nesta segunda-feira (12). A sister saiu da casa mais vigiada do Brasil com 84,43% dos votos. A berlinda do BBB 22 foi disputada com o empresário Gustavo, 14,03%, e o atleta Paulo André, 02,27%.



Apesar da tristeza de ser eliminada do reality, Natália recebeu um convite especial da Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis. A sister vai desfilar, no Rio de Janeiro (RJ), representando os integrantes do BBB 22 na próxima semana. O convite foi celebrado pela modelo.





Natural de Sabará, em Minas Gerais, a ex-integrante do grupo ‘pipoca’ fez uma trajetória no game movimentada dentro e fora do reality. Defendeu, com carinho, cada pintinha de vitiligo. Foi vítima de preconceito nas redes sociais e teve um vídeo íntimo vazado – quando já estava confinada.

Na casa, Natália se envolveu com o participante Eliezer, protagonizou cena de sexo dentro da edição, foi empoderada e sambou muito em cada festa. Natália defendeu, ainda, a própria luta contra a discriminação racial e como precisou crescer, desde cedo, para dar um futuro melhor para a família.