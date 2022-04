Resumo BBB: Choro, monstro extra e briga de casal marcam a noite de segunda-feira (11/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (11/04), um programa cheio de surpresas para os participantes do BBB 22. O dia foi marcado por muito choro após a saída de Lina, Jogo da Discórdia com direito a consequências e uma briga de casal. Veja o que aconteceu.

Jessilane e Natália sofrem com a saída de Lina

Jessilane e Natália chorando após a saída da Lina (Foto: Gshow)

A saída da Lina abalou as amigas Jessilane e Natália e também já está fazendo falta para os outros confinados do BBB 22. A tarde de segunda-feira das sisters foi marcada por muito choro e medo da próxima eliminação, já que Natália está enfrentando Paulo André e Gustavo no paredão.

"Parece que não vou parar de chorar nunca mais hoje. Parece que respiro e a lágrima desce", desabafou Jessilane, sendo consolada por Natália, que questionou se a professora estava com saudades de Lina. "Acho que nem é só sobre isso. É como eu estou me sentindo, você no Paredão... tudo!", explicou a amiga. Natália, apesar de abalada, tentou manter a positividade e ressaltou que ambas iriam conseguir aguentar esse paredão. Mais cedo, a própria designer de unhas confessou para Eliezer que estava se sentindo fracassada nessa reta final do jogo. "Queria ter feito mais. Não é culpa, é uma dor de fracasso, sabe? Uma sensação ruim de às vezes não ter feito suficiente, não ter conseguido ser melhor. Por mais que eu tentei, sou muito estourada", desabafou a sister. Tanto Natália, quanto Eliezer e Jessilane já especulam que o reality já tem um vencedor e que todos estão ali de tabela.

Brothers apontam suas prioridades na casa no Jogo da Discórdia

Natália no Jogo da Discórdia. (Foto: Gshow)

O Jogo da Discórdia de toda a semana começou com novidades, com Tadeu Schmidt explicando que a dinâmica seria realizada em três fases. Na primeira delas, todos os confinados precisavam revelar suas prioridades no jogo. Na segunda, todos foram para o quarto Lollipop para Eliezer, o líder da semana, fazer um sorteio. Os sorteados se direcionaram ao confessionário para escolher consequências para outros brothers. Na terceira fase, Tadeu Schmidt revelou a consequência de cada um. A surpresa da primeira fase veio do próprio quarto Grunge, onde Paulo André não escolheu os amigos Douglas Silva e Arthur Aguiar como suas prioridades, colocando Gustavo e Pedro Scooby. Douglas, por sua vez, também não colocou o amigo e cedeu o lugar para Arthur Aguiar. O ator fez o mesmo com o brother e colocou Douglas Silva nas suas prioridades, veja como ficou:

Veja como ficou as prioridades:

Gustavo

Prioridades na casa: Paulo André e Pedro Scooby

Natália

Prioridades na casa: Jessilane e Eliezer

Paulo André

Prioridades na casa: Gustavo e Pedro Scooby

Jessilane

Prioridades na casa: Natália e Eliezer

Eliezer

Prioridades na casa: Natália e Jessilane

Pedro Scooby

Prioridades na casa: Paulo André e Douglas Silva

Douglas Silva

Prioridades na casa: Pedro Scooby e Arthur Aguiar

Arthur Aguiar

Prioridades na casa: Pedro Scooby e Douglas Silva

Brothers sorteados escolhem as consequências

Douglas Silva escolhendo uma consequência. (Foto: Gshow)

A segunda fase do Jogo da Discórdia trouxe várias consequências para os participantes, incluindo um monstro extra, acampamento no gramado e sister na Xepa. Veja:

Douglas Silva

Consequência para Pedro Scooby: apagar o recado da família

Gustavo

Consequência para Paulo André: refeição individual com cardápio preferido

Jessilane

Consequência para Natália: xepa até segunda ordem

Pedro Scooby

Consequência para Douglas Silva: acesso proibido à academia até segunda ordem

Natália

Consequência para Eliezer: monstro extra até segunda ordem

Arthur Aguiar

Consequência para Douglas Silva: acesso proibido à piscina e à massagem até segunda ordem

Eliezer

Consequência para Jessilane: acampamento BBB

Paulo André

Consequência para Pedro Scooby: 2 anos de Globoplay + R$ 5 mil

Eliezer se irrita com consequência e briga com Natália

Eliezer, Natália e Jessilane na cozinha do reality. (Foto: Gshow)

O Jogo da Discórdia mal acabou e já colocou muito fogo no parquinho do BBB 22. O líder Eliezer, que ganhou um monstro extra de Natália, se irritou com a escolha da sister e, visivelmente chateado, falou que não queria conversar com Natália. A designer de unhas, por sua vez, revelou que Jessilane estava abalada emocionalmente, por isso não quis dar a consequência para a amiga. Mais tarde, já fantasiado de polvo, Eliezer revelou que precisava parar de "ser otário" e ouviu dos seus amigos Gustavo e Arthur que foi "falta de tato" da sister, que é seu affair no reality. "São 2 dias de liderança. Poderia me tirar do Quarto do líder, do Vip. E mesmo assim, dane-se. A Jessi, que não tem nada comigo e nem beija a minha boca, teve o tato. E a gente se aproximou agora. Não tem explicação, nenhuma. Mas é isso aí", desabafou o brother.

Jessilane dorme no jardim da casa durante "acampamento"

Jessilane no acampamento do BBB 22.(Foto: Gshow)

Jessilane também não teve sorte no Jogo da Discórdia e foi mandada para um "acampamento" no jardim da casa por Eliezer. A sister ganhou da produção um saco de dormir, uma cadeira, uma mesa e alguns utensilios de uso pessoal para ficar "hospedada" no gramado até segunda ordem. O acampamento divertiu os participantes e os internautas, que riram da situação de "centavos" da professora.

