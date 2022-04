Irmão de Rodrigo Mussi afirma que ex-BBB tentou se comunicar com as mãos e expressões faciais

As notícias seguem positivas para Rodrigo Mussi. O irmão do ex-BBB, Diogo, atualizou o estado de saúde do gerente comercial e afirmou que Rodrigo tentou se comunicar com as mãos e expressões faciais durante uma visita ao hospital, nesta terça-feira (12). Agora “mais lúcido”, o ex-brother segue em um processo de extubação e respondendo bem aos estímulos dos médicos.

“O Rodrigo tentou falar alguma coisa comigo. Eu perguntei para ele se era algo que ele queria me dizer de importante e ele disse com as mãos que sim. Mas eu não consegui entender muito bem do que se tratava. Volto ao hospital na quinta-feira [14 de abril], mas a gente está muito otimista. A médica falou 'oi, Rodrigo', e ele já deu tchau com as mãos. Isso deixa a gente muito feliz e aliviado porque ele está se recuperando e acordando. Ele estava com os olhos bem abertos hoje e assistiu à novela”, contou, nos stories.

Ainda na publicação, Diogo contou que a cirurgia na coluna do irmão, por ora, está descartada. Rodrigo vai ficar com um colar cervical para tratar as lesões do acidente. Por fim, o rapaz agradeceu as energias positivas para a recuperação do ex-BBB.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)