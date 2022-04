Rodrigo Mussi já consegue respirar sozinho, diz boletim médico

O ex-BBB 22 Rodrigo Mussi já consegue respirar sozinho, mas ainda segue intubado. Ele abriu os olhos e “apresentou sinais mais firmes de consciência”, de acordo com novo boletim médico divulgado pela família na noite desta sexta-feira (8).

“O pulmão está mais forte e começando a trabalhar sozinho!”, diz o comunicado da família publicado nas redes sociais de Rodrigo, que “está agitado, se mexendo bastante e com um amor genuíno pela vida e lutando muito, com muita força”.

O irmão do ex-BBB também se manifestou em suas redes sociais. "Rod está com forças nos pulmões. Ou seja, já está respirando 'sozinho', sendo que o respirador está funcionando apenas como suporte no momento", informou Diogo Mussi.

Ainda de acordo com a família, foi feita uma ressonância magnética pela manhã e "tudo indica" que a medula não foi afetada. "Rod está estável, dobrando e esticando as pernas e braços, conforme vai despertando. O menino é ansioso, por isso, seu despertar deve ser mais lento", disse ainda o irmão.

RELEMBRE O CASO

Rodrigo Mussi sofreu um acidente, na madrugada do dia 31 de março, quando estava na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O ex-BBB 22 estava sem cinto de segurança e teria tombado para fora do veículo. Na ocasião, a vítima teve traumatismo craniano e fraturas pelo corpo. Já o motorista do aplicativo, que dirigia o veículo, não se feriu. O condutor confirmou ter cochilado no volante.